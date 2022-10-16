"جماعة الفن الأبيض" تُشارك في معرض أبوظبي الدولي

شاركت الفنانات التشكيليات السعوديات الخمس: الدكتورة هناء راشد الشبلي، والدكتورة منال عبدالكريم الرويشد، ونوال العجمي، وعائشة الحارثي، والدكتورة مها عبدالحليم رضوي، ضمن جماعة فنية أطلق عليها اسم "جماعة الفن الأبيض" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
جاء ذلك التزامًا بشروط المشاركة في هذا المعرض الذي حدث في أكتوبر 2022م؛ إذ قدمت كل فنانة بالجماعة أعمالًا فنية جديدة تعرضها لأول مرة تتنوع بين الواقعية والتجريدية والتعبيرية والانطباعية بتقنيات مختلفة من رسم وطباعة.
وسعت الفنانات لنشر ثقافة فنية من خلال إبراز مفردات فنية من التراث الخليجي أمام العالم في محطة تشكيلية أقيمت على أرض أبوظبي عاصمة الثقافة والجمال.
وقد تشرف جناح "جماعة الفن الأبيض" المشارك بالمعرض، بزيارة العديد من الجهات الرسمية ورجال الأعمال والمهتمين بالفنون؛ منهم: المستشار سعود العتيبي الذي حضر نيابة عن سفير المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، يرافقه مدير المراسم والعلاقات العامة بالسفارة محمد المالكي.
إضافة للعديد من الشخصيات الإعلامية والثقافية وعدد كبير من زوار المعرض من المواطنين والمقيمين المهتمين بالفنون.
وقالت رئيسة جماعة الفن الأبيض الفنانة الدكتورة هناء الشبلي: قامت فكرة تشكيل الجماعة قبل مسألة المشاركة في مدينة أبو ظبي، وتشكلت من خمس فنانات جمع بينهنّ حبّ الفن وشغف الفكرة، واتفقن على المسمى باعتبار أن أي فكرة داخل عقل الإنسان تحتاج لسطح أبيض؛ لكي تترجم وتصل للمتلقي مضمون الرسالة حسب الأدوات المستخدمة.
وأضافت: عندما جاءت فرصة هذه المشاركة الدولية تعاونت الفنانات بجهود شخصية لتكون أبوظبي إحدى محطات الجماعة وليست آخرها، فشاركت كل فنانة بلوحات فنية تعبر عن رؤيتها الخاصة وتقنيتها المتميزة بها، الهدف منها التعريف بمستوى الفنانات تشكيليًّا أمام فنانين ومختصين من دور عرض محلية وعالمية؛ فكل فنانة من الجماعة لديها تاريخ فني حافل.
واستطردت قائلة: "فلله الحمد أنا من الجيل الثالث للفنانين بالمملكة، لي مشاركات محلية ودولية ومعارض شخصية، وعملت خبيرة مناهج تربية فنية بوزارة التعليم، ومن رواد الفن الرقمي بالمملكة، وأعمل تطوعيًّا كمديرة لإدارتي التخطيط والفروع بالجمعية السعودية للفنون التشكيلة "جسفت"، ومن معي من فنانات بالجماعة قدمن إنتاجًا فنيًّا مشرفًا للفن التشكيلي السعودي، يعكس إرثها الحضاري وما وصلت إليه الحركة التشكيلية السعودية، ومستوى الدعم الذي تتلقّاه الفنانة التشكيلية الذي شجعها لأن تنقل هذه الخبرة لخارج بلدها بصورة لائقة".
وعدت ذلك إحدى الصور المميزة لمسيرة النهضة الثقافية لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أطال الله بعمره، ومهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
ونوهت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالفنون وتشجّع المشاركات الخارجية؛ كونها أحد الجسور الثقافية التي تعمل على تعزيز العلاقات بين الدول.
وأشارت إلى أن من عضوات الجماعة الدكتورة منال الرويشد، فنانة تشكيلية لها مشاركات محلية ودولية ومعارض شخصية، ومن رواد الفن الرقمي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، تعمل مديرة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم. والفنانة التشكيلية نوال العجمي، ولها مشاركات محلية ودولية ومعارض شخصية، وتملك غاليري ليدو آرت بالخبر.
والفنانة التشكيلية عائشة الحارثي التي عملت مشرفة تربية فنية، ولها مشاركات محلية ودولية، وأقامت معرضًا شخصيًّا مؤخرًا، وكذلك أستاذة النسيج بجامعة الملك عبدالعزيز الفنانة التشكيلية الدكتورة مها رضوي، ولها مشاركات فنية محلية ودولية، ومختصة بالنسيج والطباعة، وأمين عام جائزة "رضوي فن".
واستكملت د."هناء": تخطط الجماعة مستقبلًا لقبول أعضاء جدد يضيفون لها بالعرض المقبل في محطات مختلفة وفعاليات ثقافية متنوعة تمنحها تجارب ثرية، كما حدث في هذا المعرض الدولي الضخم الذي نظّم بطريقة مميزة وبترتيب ناجح يستحقّ الإعجاب.
وقدّمت الشكر لجميع القائمين على الفعالية الذين تعاونوا بشكل إيجابي مع جماعتنا وقدموا كل التسهيلات الممكنة للمشاركة.