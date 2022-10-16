"جماعة الفن الأبيض" تُشارك في معرض أبوظبي الدولي

واستطردت قائلة: "فلله الحمد أنا من الجيل الثالث للفنانين بالمملكة، لي مشاركات محلية ودولية ومعارض شخصية، وعملت خبيرة مناهج تربية فنية بوزارة التعليم، ومن رواد الفن الرقمي بالمملكة، وأعمل تطوعيًّا كمديرة لإدارتي التخطيط والفروع بالجمعية السعودية للفنون التشكيلة "جسفت"، ومن معي من فنانات بالجماعة قدمن إنتاجًا فنيًّا مشرفًا للفن التشكيلي السعودي، يعكس إرثها الحضاري وما وصلت إليه الحركة التشكيلية السعودية، ومستوى الدعم الذي تتلقّاه الفنانة التشكيلية الذي شجعها لأن تنقل هذه الخبرة لخارج بلدها بصورة لائقة".