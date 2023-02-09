"مفتي المملكة" يستقبل وفد "تنمية الأفلاج" وطلاب المرحلة الثانوية

وفي بداية اللقاء، رحّب "آل الشيخ" بوفد الجمعية، وأشاد بما تقدمه الجمعية من جهود والأعمال التطوعية التي تقوم بها ووجه كلمة للطلاب حثهم عن الابتعاد عن الشبهات والشائعات والتمسك بالمنهج الوسطي والعقيدة السليمة، وأخذ العلم الشرعي من مصادره والجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.