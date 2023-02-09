"مفتي المملكة" يستقبل وفد "تنمية الأفلاج" وطلاب المرحلة الثانوية

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة الافلاج مرضي الحبشان ووفدًا طلابيًا من المرحلة الثانوية.
وفي بداية اللقاء، رحّب "آل الشيخ" بوفد الجمعية، وأشاد بما تقدمه الجمعية من جهود والأعمال التطوعية التي تقوم بها ووجه كلمة للطلاب حثهم عن الابتعاد عن الشبهات والشائعات والتمسك بالمنهج الوسطي والعقيدة السليمة، وأخذ العلم الشرعي من مصادره والجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.
واستعرض "الحبشان" ما تقوم به الجمعية من مناشط وأعمال وما تقدمه في خدمة المجتمع، عقب ذلك توجّه وفد الجمعية لزيارة المكتبة السعودية والاطلاع على محتوياتها وفي ختام الجولة تم تسليمهم هدايا تذكارية من إصدارات الرئاسة.