"معين" تطلق "ﻣﺸﺮوع ﻗﺎدر" لتأهيل مرضى الإدمان.. بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

من جانبه، أكد مدير "مشروع قادر" سطام بن فراج السهلي، أن المشروع هو برنامج علاجي يهدف إلى تأهيل الأحداث مدمني المخدرات، والسلوكيات الإدمانية المصاحبة للتعاطي، ومساعدتهم في استمرارهم في التوقف على أسس علمية تستهدف الجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية والدينية.