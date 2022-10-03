مجلس إدارة "تراحم الشرقية" يعقد اجتماعه الأول برئاسة "الخالدي"

بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس إدارة "تراحم الشرقية" عبدالحكيم الخالدي، رحّب فيها بالأعضاء، وهنّأهم بثقة أمير المنطقة، مقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة "تراحم" م.أحمد بن سليمان الراجحي، ولمجلس الإدارة السابق، مشيدًا بجهودهم المبذولة في سبيل خدمة مستفيدي اللجنة بالشرقية.