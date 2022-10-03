مجلس إدارة "تراحم الشرقية" يعقد اجتماعه الأول برئاسة "الخالدي"

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم الشرقية"، الأحد، اجتماعه الأول، برئاسة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر اللجنة الرئيس بالشرقية.
بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس إدارة "تراحم الشرقية" عبدالحكيم الخالدي، رحّب فيها بالأعضاء، وهنّأهم بثقة أمير المنطقة، مقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة "تراحم" م.أحمد بن سليمان الراجحي، ولمجلس الإدارة السابق، مشيدًا بجهودهم المبذولة في سبيل خدمة مستفيدي اللجنة بالشرقية.
من جانبه، تحدّث الأمين العام لتراحم صقر القرني، عن "تراحم" وأهدافها وأبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مستعرضًا أهم الإنجازات وما وصلت إليه مرحلة التحول في "تراحم" ولجانها الفرعية.
عقب ذلك استعرض المجلس عددًا من البنود والمحاور المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث تم ترشيح نائب للرئيس وأمين صندوق، كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية.
كما شهد الاجتماع عددًا من المداخلات والأطروحات من الأعضاء على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
من جهته قدّم رئيس مجلس الإدارة، باسمه ونيابة عن الأعضاء الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعمها المستمر للعمل الخيري والقطاع غير الربحي، مما يدفعه إلى آفاق أرحب في ظل رؤية المملكة 2030.