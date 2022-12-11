"المسعف الصغير".. برنامج تدريبي لأبناء منسوبي الهلال الأحمر بجازان

أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان اليوم الأحد أولى دوراته التدريبية في برنامج المحافظ (المسعف الصغير) لعدد من أبناء وبنات وأقارب منسوبي الفرع، وتم شرح العديد من المواضيع التثقيفية، كالتعرف على الرقم (٩٩٧)، ووسائل النقل، والعمل الذي تقوم به الهيئة.
يُضاف إلى ذلك بعض المواضيع التي يتضمنها البرنامج في الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحروق والجروح. أيضًا قُدمت لهم بعض الإرشادات التي تُجنبهم المخاطر التي قد يقعون فيها أثناء اللعب داخل المنزل أو خارجه. وقد تم تدريبهم على بعض مهارات الإنعاش القلبي والرئوي، وإيقاف النزيف.
ويأتي تفعيل هذا البرنامج لتوعيتهم وتثقيفهم في أعمار مبكرة بالإسعافات، وغرس روح المبادرة في تعليمهم، ومساعدتهم ذويهم وزملاءهم، خاصة في المدارس، التي تعتبر من أهداف هيئة الهلال الأحمر في توعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع الصغير والكبير لرفع الوعي الإسعافي، وتقديم المساعدة للآخرين في الحالات الطارئة حتى وصول الفريق الإسعافي لمباشرة الحالة.
وفي نهاية البرنامج قُدمت هدايا للمشاركين في البرنامج.