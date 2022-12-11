"المسعف الصغير".. برنامج تدريبي لأبناء منسوبي الهلال الأحمر بجازان

يُضاف إلى ذلك بعض المواضيع التي يتضمنها البرنامج في الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحروق والجروح. أيضًا قُدمت لهم بعض الإرشادات التي تُجنبهم المخاطر التي قد يقعون فيها أثناء اللعب داخل المنزل أو خارجه. وقد تم تدريبهم على بعض مهارات الإنعاش القلبي والرئوي، وإيقاف النزيف.