مدير مكتب التعليم بحي العارض يرعى معرض "إبداعاتي" لمبادرات وابتكارات الطلاب

رعى مدير مكتب التعليم بحي العارض صالح بن سلمه، معرض "إبداعاتي" الذي نظمته المدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق.
وقد تجوّل "ابن سلمه" والضيوف في المعرض الذي اشتمل على مبادرات وابتكارات ومهارات من إعداد الطلاب؛ انطلاقًا من التكامل بين المواد الدراسية والمنهج، حيث اشتمل المعرض على عدة مبادرات كان عددها 21 مبادرة.
وتم تكريم الطلاب المتفوقين في المدارس الحاصلين على نسبة 100% في المواد الدراسية والأنشطة المحلية، وقد أشاد "ابن سلمه" بالمستوى الراقي والفكر الناضج الذي وصل إليه الطلاب في تفعيل ما تعلموه في المنهج الدراسي من خلال تفعيله على شكل مشاريع.