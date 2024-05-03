مدير مكتب التعليم بحي العارض يرعى معرض "إبداعاتي" لمبادرات وابتكارات الطلاب

وقد تجوّل "ابن سلمه" والضيوف في المعرض الذي اشتمل على مبادرات وابتكارات ومهارات من إعداد الطلاب؛ انطلاقًا من التكامل بين المواد الدراسية والمنهج، حيث اشتمل المعرض على عدة مبادرات كان عددها 21 مبادرة.