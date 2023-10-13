"خارطة طريق وطنية للأبحاث السريرية" يصيغها مؤتمر سنوي يتهيأ للانطلاق بالرياض

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال البحث العلمي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا، ومن ضمنها مركز ديوك البحثي، والمدير التنفيذي لمبادرة التحول للأبحاث السريرية بالولايات المتحدة الأمريكية والمراكز العلمية التابعة لهارفارد، ومستشفى ماسيشيوتس الطبي، بالإضافة إلى رواد الأبحاث في المملكة، فيما تشارك محليًا هيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمعهد السعودي لأبحاث الصحة في المؤتمر كشركاء علميين.