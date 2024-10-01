"العلم" يرعى احتفالات "تنمية الأفلاج" باليوم الوطني 94

وتضمّنت احتفالاتُ الجمعية بهذه المناسبة، قصائدَ شعرية وطنية قدمها الطلاب، وعرضًا مرئيًّا عن تاريخ المملكة ومعرض الملوك، وبطولة رياضية، والعرضة السعودية، بالإضافة إلى تكريم كشافة التنمية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام.