"العلم" يرعى احتفالات "تنمية الأفلاج" باليوم الوطني 94

رعى محافظُ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، الاحتفالات التي نظمتها جمعية تنمية الأفلاج، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، كما كرّم كشافة التنمية المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1445هـ.
وتضمّنت احتفالاتُ الجمعية بهذه المناسبة، قصائدَ شعرية وطنية قدمها الطلاب، وعرضًا مرئيًّا عن تاريخ المملكة ومعرض الملوك، وبطولة رياضية، والعرضة السعودية، بالإضافة إلى تكريم كشافة التنمية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام.
كما تخلّل فقرات الحفل كلمة رئيس الجمعية مرضي الحبشان، تحدث خلالها عما تحظى به المملكة من مكانة إقليمية ودولية مرموقة وتطور التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأشار إلى أن المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا في شتى المجالات، بفضل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد؛ ما ساهم في تعزيز القطاعات المختلفة، وما تنعم نعمة المملكة من أمن وأمان، ولله الحمد.
واختتمت الاحتفالات بتكريم الفرق المتوجة ببطولة اليوم الوطني، التي نظمتها أكاديمية شوت بالجمعية.