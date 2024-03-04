"صحي الطائف" يستعد لشهر رمضان بمبادرات توعوية وصحية وغذائية

وأخيراً، تمّ تدشين حملة "دواؤك في رمضان" التي تنظّمها وتشرف عليها إدارة الرعاية الصيدلية، بالتعاون مع إدارة التطوع الصحي، وتهدف إلى توعية المجتمع للطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، كما تمّ أيضاً تفعيل مبادرة "استشير" وهي مبادرة تهدف إلى الوصول لأكبر عددٍ من المستفيدين لتقديم خدمة الاستشارات الدوائية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتقدم خدمة الاستشارات الدوائية نخبة من الصيادلة المميزين، ومسؤولي عيادات الاستشارات الدوائية بالمستشفيات.