"صحي الطائف" يستعد لشهر رمضان بمبادرات توعوية وصحية وغذائية

دشّن نائب الرئيس التنفيذي لتجمُّع الطائف الصحي الدكتور فواز الزايدي؛ حملات ومبادرات ومعارض وفعاليات توعوية وصحية بمول قلب الطائف، هدفت إلى نشر الرسائل الصحية بشأن العادات الغذائية والعلاجية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث شارك فيها عددٌ من الإدارات والكوادر الصحية المتخصّصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي.
وشملت الحملات معرض وفعاليات اليوم العالمي للسمنة والأسبوع العالمي للملح والتي أقامتها إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة، بمشاركة مركز صحي الجوهرة، كما تمّ تدشين حملة بعنوان الفانوس الصحي التي أقامتها إدارة التغذية بالتجمُّع، بالتعاون مع فريق ود التطوعي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد وتهدف إلى التعريف بالغذاء السليم في إفطار وسحور رمضان.
وأخيراً، تمّ تدشين حملة "دواؤك في رمضان" التي تنظّمها وتشرف عليها إدارة الرعاية الصيدلية، بالتعاون مع إدارة التطوع الصحي، وتهدف إلى توعية المجتمع للطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، كما تمّ أيضاً تفعيل مبادرة "استشير" وهي مبادرة تهدف إلى الوصول لأكبر عددٍ من المستفيدين لتقديم خدمة الاستشارات الدوائية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتقدم خدمة الاستشارات الدوائية نخبة من الصيادلة المميزين، ومسؤولي عيادات الاستشارات الدوائية بالمستشفيات.