محافظ الزلفي يتسلم التقرير السنوي لجمعية فزعة للإغاثة وينوه بدورها الإنساني

تسلم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي التقرير السنوي لأعمال جمعية فزعة للإغاثة لعام 2023م.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي القشعمي وعددًا من أعضائها، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار عضو الإفتاء بمنطقة القصيم وتضمن التقرير أعمال ونشاطات الجمعية.
وتخلل اللقاء تكريم ممثلي جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ لدورهم المميز في العثور على مفقود الزلفي بحضور عددٍ من ذوي المفقود.
ونوه محافظ الزلفي بالدور الإنساني اللافت لجمعية فزعة بالزلفي والتعاون والتكامل مع مثيلاتها على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.