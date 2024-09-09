محافظ الزلفي يتسلم التقرير السنوي لجمعية فزعة للإغاثة وينوه بدورها الإنساني

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي القشعمي وعددًا من أعضائها، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار عضو الإفتاء بمنطقة القصيم وتضمن التقرير أعمال ونشاطات الجمعية.