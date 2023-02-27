مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يحتفل بـ"يوم التأسيس"

احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم الاثنين، بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل نحو ثلاثة قرون، تحت شعار "ولادة وطن"، بحضور المشرف العام الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي.
جاء ذلك تقديرًا لدور المملكة الرائد والقيادة وإبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفالًا بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
كما عبَّر منسوبو المجمع الطبي عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م، حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.
واشتملت الفعاليات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المجمع الطبي كافة، من صحيين وإداريين، على خيمة شعبية والمجسمات والممتلكات التي تعبِّر عن تراث المملكة، إضافة إلى منطقة للحرفيين ومأدبة إفطار تعبّر عن التراث القديم وأكلاته؛ لتعزيز روح الانتماء والهوية وفي أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والفخر، بتاريخ تمتد جذوره الراسخة إلى أكثر من ثلاثة قرون، واختتمت بالصور التذكارية والهدايا.