مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يحتفل بـ"يوم التأسيس"

واشتملت الفعاليات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المجمع الطبي كافة، من صحيين وإداريين، على خيمة شعبية والمجسمات والممتلكات التي تعبِّر عن تراث المملكة، إضافة إلى منطقة للحرفيين ومأدبة إفطار تعبّر عن التراث القديم وأكلاته؛ لتعزيز روح الانتماء والهوية وفي أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والفخر، بتاريخ تمتد جذوره الراسخة إلى أكثر من ثلاثة قرون، واختتمت بالصور التذكارية والهدايا.