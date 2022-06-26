30 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" يؤدون اختبارات العام الدراسي النهائية

من جهته، طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.