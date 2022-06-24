300 وظيفة والراتب 7 آلاف.. ملتقى "مساعي" للتوظيف يلقى رواجاً

أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية، أمس الخميس، ملتقى توظيف لـ300 وظيفة مطروحة، وبالتعاون مع مركز شباب الوطن لتوظيف شباب وشابات الوطن من عمر 18 إلى 35 سنة في الرياض جاليري، برواتب تبدأ من (4000 ريال إلى 7000 ريال) وتتناسب مع الوظائف المطروحة.
المبادرة لاقت قبولاً واسعاً؛ حيث توافد الباحثون عن العمل على الملتقى، وتم استقبالهم وعمل مقابلات شخصية مباشرة؛ لمعرفة مدى تناسب مهاراتهم ومؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.
يأتي هذا الملتقى إيماناً من جمعية "مساعي" بالدور الفعّال للشباب في تحقيق التنمية، وبضرورة الاهتمام باستقطاب الكفاءات وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.