300 وظيفة والراتب 7 آلاف.. ملتقى "مساعي" للتوظيف يلقى رواجاً

أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية، أمس الخميس، ملتقى توظيف لـ300 وظيفة مطروحة، وبالتعاون مع مركز شباب الوطن لتوظيف شباب وشابات الوطن من عمر 18 إلى 35 سنة في الرياض جاليري، برواتب تبدأ من (4000 ريال إلى 7000 ريال) وتتناسب مع الوظائف المطروحة.