أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ "منصور بن حرب"

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على صحة شيخ بني عطية الشيخ منصور بن عيد بن حرب.
ويرقد الشيخ "منصور" في مستشفى الملك سلمان العسكري بالشمالية الغربية، إثر عارض صحي ألم به.
وسأل الأمير "فهد"، الله العلي القدير، أن يمنّ على الشيخ منصور بن حرب، بالشفاء العاجل.
ومن جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعيًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.