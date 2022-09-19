أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ "منصور بن حرب"

‏‎ومن جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعيًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.