ينبع.. حركة نشطة على السلع مع قرب حلول شهر رمضان وسط متابعة من الجهات الرقابية

تشهد أسواق محافظة ينبع حركة نشطة مع ما تبقى من أيام قبل حلول شهر رمضان المبارك على السلع والمستلزمات الخاصة بموائد الإفطار الرمضاني مع توفر السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وأحجامها وبأسعار تنافسية حيث اتسمت الحركة الشرائية بالنشاط في الأسواق الغذائية في المحافظة بالإضافة توفر المنتجات والسلع الاستهلاكية والغذائية بكميات كبيرة في المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت.
وتفصيلاً، فقد تزايد الإقبال من المواطنين والمقيمين على شراء مستلزمات رمضان وتميزت حركة التسوق بالتنظيم والمرونة والانسيابية، حيث تكتظ أسواق المحافظة بمرتاديها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية وتعمل المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت على مدار الساعة لتوفير جميع الاحتياجات من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية خاصة تلك المرتبطة بشهر رمضان وسط متابعة من الجهات الرقابية للتأكد من استقرار الأسعار.
كما قامت الجهات الرقابية بالمحافظة على وجودها من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية مكثفة جولاتها على مراكز التسويق والمستودعات والمنشآت الغذائية والمخابز للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة داخل المنشأة والتي تشهد إقبالًا من المواطنين والمقيمين.