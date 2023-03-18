ينبع.. حركة نشطة على السلع مع قرب حلول شهر رمضان وسط متابعة من الجهات الرقابية

وتفصيلاً، فقد تزايد الإقبال من المواطنين والمقيمين على شراء مستلزمات رمضان وتميزت حركة التسوق بالتنظيم والمرونة والانسيابية، حيث تكتظ أسواق المحافظة بمرتاديها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية وتعمل المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت على مدار الساعة لتوفير جميع الاحتياجات من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية خاصة تلك المرتبطة بشهر رمضان وسط متابعة من الجهات الرقابية للتأكد من استقرار الأسعار.