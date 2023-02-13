احتفاء ثانوية "القاسم بن سلام" بيوم التأسيس في فعاليّات متعددة

احتفت ثانوية القاسم بن سلام بمكتب تعليم العريجاء، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الموافق 22 فبراير، بسلسلة من الفعاليّات بحضور مدير مكتب التعليم ظافر بن سعيد الأحمري، ومشرفي النشاط ومشرفي التربية البدنية بالمكتب وأولياء أمور الطلاب بمناسبة شارك فيها الطلاب، والمعلمون ، والإداريون ومنسوبو المدرسة، جميعًا؛ باحتفالية ترتقي لمثل هذا اليوم وتاريخه العريق، وتأكيدًا للأهمية التي توليها قيادة المملكة لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.
وتمثلت في عددٍ من الفعاليّات، وتنوعها (التاريخية والاجتماعية والفنية والثقافية والأدبية؛ والرياضية) سعيًا إلى تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية، والفخر بالإرث التاريخي.
كما أُقيمت عروض للأزياء الشعبية، وتجهيز مقر رسم مباشر ليوم التأسيس.
وأسهم المركز الإعلامي بالمدرسة بالتغطية الإعلامية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا، حيث تُقام فعاليّات المدرسة وفق ملف هوية التأسيس المعلنة رسميًا، إلى جانب إظهار الحدث بالصورة التي تخدم هذا اليوم التاريخي.
يُذكر أنّ ثانوية القاسم بن سلام تسعى إلى إظهار العمق التاريخي والحضاري، وتأكيد اهتمامها بالتراث والثقافة، وتخليد الإرث الثقافي المتعدد، ووفاء لمن شارك في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
ومن جهة أخرى شكر مدير المدرسة، عبدالرحمن بن سعد المنيع، على مشاركة الطلاب، لإظهار مواهبهم وأفكارهم في شتى المجالات وإشراكهم وتفعيل أدوارهم بشكلٍ إيجابي مما يُسهم في صقل مهاراتهم المختلفة بذكرى الاحتفاء بيوم التأسيس في ٢٢ فبراير، وإقامة البرامج والفعاليّات والأنشطة للتعريف بأهمية المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.
ويأتي هذا التوجيه باحتفال وبذكرى تأسيس الدولة السعودية في كل قطاعاتها؛ إيمانًا بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم.