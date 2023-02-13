احتفاء ثانوية "القاسم بن سلام" بيوم التأسيس في فعاليّات متعددة

احتفت ثانوية القاسم بن سلام بمكتب تعليم العريجاء، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الموافق 22 فبراير، بسلسلة من الفعاليّات بحضور مدير مكتب التعليم ظافر بن سعيد الأحمري، ومشرفي النشاط ومشرفي التربية البدنية بالمكتب وأولياء أمور الطلاب بمناسبة شارك فيها الطلاب، والمعلمون ، والإداريون ومنسوبو المدرسة، جميعًا؛ باحتفالية ترتقي لمثل هذا اليوم وتاريخه العريق، وتأكيدًا للأهمية التي توليها قيادة المملكة لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.