32 متطوعاً يشاركون في "مشروع إفطار" جمعية نور

استقطبت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور"، 32 متطوعاً، لتنسيق الأعمال التطوعية وتقديم الخدمات للصائمين في "إفطار ودعوة ١٥" لعام ١٤٤٣هـ.
ويقام الإفطار في جامع فاطمة الزهراء بحي بدر وفي عدد من مقر سكن العمال في الشركات.
ويتم إشراك المتطوعين في العمل التطوعي وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الصائمين.
وركزت الجمعية مع حلول شهر رمضان المبارك على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، ورفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه.
وتمثل ثقافة العمل التطوعي سمة بارزة وغريزة أساسية بين أفراد المجتمع خاصة مع الشهر الفضيل، وتتضاعف بشكل ملفت كعادات تتجدد في شهر رمضان المبارك في مشروع "إفطار ودعوة ١٥"، التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور".
ويُشمَّر المتطوعون عن سواعدهم ويتنافسون لتقديم مثل هذه الأعمال لخدمة الصائمين من مختلف الجنسيات، وتقديم العون والمساعدة لهم دون كلل أو ملل طلباً للأجر العظيم والثواب الجزيل في ظل جهود الجهات التطوعية وتعاونها على غرس ثقافة التطوع وتفعيل دور المتطوعين، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشاعة روح التطوع وتفعيل سبل نشره واستمراره.