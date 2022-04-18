32 متطوعاً يشاركون في "مشروع إفطار" جمعية نور

ويُشمَّر المتطوعون عن سواعدهم ويتنافسون لتقديم مثل هذه الأعمال لخدمة الصائمين من مختلف الجنسيات، وتقديم العون والمساعدة لهم دون كلل أو ملل طلباً للأجر العظيم والثواب الجزيل في ظل جهود الجهات التطوعية وتعاونها على غرس ثقافة التطوع وتفعيل دور المتطوعين، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشاعة روح التطوع وتفعيل سبل نشره واستمراره.