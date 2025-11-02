‏"بيئة أضم" تختتم مهرجان العسل الرابع بنجاح لافت يعزز التنمية المحلية والسياحة الريفية

اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، فعاليات مهرجان العسل الرابع الذي استمر ثلاثة أيام وسط حضور واسع من الأهالي والزوار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، في أجواء احتفالية احتضنها منتزه المطل بالمحافظة.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة أضم عبد الرحمن بن رجب المالكي، أن النسخة الرابعة من المهرجان جاءت امتداداً للنجاحات السابقة، محققةً تفاعلاً كبيراً من النحالين والزوار، ومؤكداً أن المهرجان يسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتطوير موارده بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز السياحة الريفية والتراثية في المحافظة.
وشهد المهرجان إقامة معرض متميز للعسل ضم عدداً من العارضين لأنواع العسل المحلي وأدوات تربية النحل، إلى جانب أجنحة للجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية، وبرامج توعوية وزراعية تهدف إلى رفع الوعي البيئي والاقتصادي لدى النحالين والمزارعين، كما تخللت الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب والعائلات، تضمنت ألعاباً ومسابقات وعروضاً شعبية بمشاركة نخبة من شعراء الفنون الشعبية، مما أضفى على المهرجان طابعاً تراثياً وتفاعلياً مميزاً.
وفي ختام المهرجان، كرّم مدير مكتب الوزارة بمحافظة أضم الفائزين بالجوائز لأجود أنواع العسل الطبيعي من أبناء المحافظة، كما جرى تكريم اللجان التنظيمية والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المشاركة، تثميناً لدورهم في إنجاح الفعالية وتعزيز مفهوم التعاون المجتمعي بين القطاعين العام والخاص.