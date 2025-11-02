‏"بيئة أضم" تختتم مهرجان العسل الرابع بنجاح لافت يعزز التنمية المحلية والسياحة الريفية

وشهد المهرجان إقامة معرض متميز للعسل ضم عدداً من العارضين لأنواع العسل المحلي وأدوات تربية النحل، إلى جانب أجنحة للجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية، وبرامج توعوية وزراعية تهدف إلى رفع الوعي البيئي والاقتصادي لدى النحالين والمزارعين، كما تخللت الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب والعائلات، تضمنت ألعاباً ومسابقات وعروضاً شعبية بمشاركة نخبة من شعراء الفنون الشعبية، مما أضفى على المهرجان طابعاً تراثياً وتفاعلياً مميزاً.

‏

‏