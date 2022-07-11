"شريكات النجاح".. العنصر النسائي يسجل حضورًا مميزًا في تنظيم مراكز الحج

حققت المشاركات النسائية حضورًا مميزًا من خلال إسهاماتها في الأعمال الميدانية في موسم الحج لهذا العام، وجاءت مشاركتها امتدادًا لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.
وقد برزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات الحج المختلفة عامة والخدمات الخاصة منها الاستقبالات والأعمال التطوعية وخدمة مرافق حاج، حيث شارك العنصر النسائي في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى.
فيما دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في جميع المجالات لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي أكدت "أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية".
وأسهمت نساء شركة حجاج الدول العربية خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز قيمة الدور النسائي في المشاعر المقدسة ومباشرة أعمال العناية بالحاج في مخيمات الحجاج.