"شريكات النجاح".. العنصر النسائي يسجل حضورًا مميزًا في تنظيم مراكز الحج

فيما دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في جميع المجالات لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي أكدت "أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية".