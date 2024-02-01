"ودق" للاستثمار الاجتماعي توقع اتفاقيات تأسيس وتأهيل أوقاف 10 جمعيات خيرية وأهلية

وقَّعت مجموعة ودق للاستثمار الاجتماعي اتفاقية تعاون مع شركة تسبيل لتطوير الأوقاف لتأسيس وتأهيل أوقاف عشر جمعيات أهلية تستهدف إنشاء وتنمية أوقاف دائمة لدعم مشاريعها وتعزيز التنمية المستدامة.
ووقع الاتفاقية من جانب المجموعة صالح الزهراني، والمدير العام لشركة تسبيل راشد آل هزاع بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة أحمد الصفحي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة صالح الزهراني أن الحاجة الماسة لإنشاء وتأسيس جمعيات أهلية وخيرية تواكب مستهدفات الرؤية 2030 أصبح متطلباً مهماً بالنظر إلى حرص حكومتنا الرشيدة حفظها الله على الخير والتشجيع عليه، وأهمية الدور المناط بتلك الجمعيات في ظل نهضة القطاع غير الربحي وفتح باب التعاون المشترك مع الجهات المانحة، مشيراً إلى حاجة المجتمع لتأسيس جمعيات تُعنى بالقوة الناعمة والتاريخ والرياضة والمواهب وغيرها من المجالات ذات العلاقة والتي يتنوع مستهدفوها من داخل المملكة وخارجها.
وكشف "الزهراني" عن توجهات المجموعة نحو تبنّي عدد من الجمعيات الحديثة المتخصصة في أهدافها ومستهدفاتها ومن ذلك على سبيل المثال، جمعية متخصصة بمواقيت الإحرام وشؤونها تلامس حاجة ضيوف الرحمن لمعرفة كل ما يتعلق بهذه المواقيت تاريخياً وحضارياً وما يمكن أن تقدمه هذه المواقيت من رسالة لكل العالم، وكذلك الجمعيات المختصة بالصحة وغيرها.
حضر الاتفاقية المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة محمد بيومي، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجميح، وعدد كبير من المهتمين والمهتمات بالعمل الخيري.