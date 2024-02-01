"ودق" للاستثمار الاجتماعي توقع اتفاقيات تأسيس وتأهيل أوقاف 10 جمعيات خيرية وأهلية

وكشف "الزهراني" عن توجهات المجموعة نحو تبنّي عدد من الجمعيات الحديثة المتخصصة في أهدافها ومستهدفاتها ومن ذلك على سبيل المثال، جمعية متخصصة بمواقيت الإحرام وشؤونها تلامس حاجة ضيوف الرحمن لمعرفة كل ما يتعلق بهذه المواقيت تاريخياً وحضارياً وما يمكن أن تقدمه هذه المواقيت من رسالة لكل العالم، وكذلك الجمعيات المختصة بالصحة وغيرها.