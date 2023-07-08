انطلاق فعاليات مهرجان "خيرات الباحة" في نسخته الثالثة

وقال المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: يُعَد المهرجان من أهم المهرجانات السنوية التي تنظم بالمنطقة، ويشارك فيها العديد من المزارعين؛ لعرض منتجات المنطقة المختلفة مثل: العنب، والتين، والمانجو، والموز، والفراولة، والمشمش، واللوز، والزيتون، والبن، والذرة، وغيرها من المنتجات.