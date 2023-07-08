انطلاق فعاليات مهرجان "خيرات الباحة" في نسخته الثالثة

انطلقت فعاليات مهرجان "خيرات الباحة" في نسخته الثالثة، مساء الجمعة، والذي يتضمن 40 ركنًا للمزارعين والأسر المنتجة والحرفيين، وبرعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
ويضم المهرجان، الذي يستمر لمدة 14 يومًا، ستة أركان لهيئة فنون الطهي، وأربعة أركان لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشتلين زراعيين.
وينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مهرجان "خيرات الباحة"، ضمن فعاليات صيف الباحة 1444هـ، بحضور وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وأمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني.
وقال المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: يُعَد المهرجان من أهم المهرجانات السنوية التي تنظم بالمنطقة، ويشارك فيها العديد من المزارعين؛ لعرض منتجات المنطقة المختلفة مثل: العنب، والتين، والمانجو، والموز، والفراولة، والمشمش، واللوز، والزيتون، والبن، والذرة، وغيرها من المنتجات.
كما شاركت وزارة الثقافة -ممثلة في هيئة فنون الطهي- ضمن مهرجان "خيرات الباحة" لهذا العام، بركن القهوة السعودية، وركن المطبخ السعودي، وركن الهدايا، وغيرها من الأركان المميزة.
ورفع "الزهراني"، جزيل الشكر وعظيم الثناء لأمير منطقة الباحة، على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة ببذل كل الجهود وإيجاد العديد من البرامج والمبادرات التي يتم من خلالها دعم المزارعين بشكل خاص ودفع عجلة التنمية الزراعية بوجه عام.