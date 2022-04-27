35 جمعية خيرية تنضم لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالشرقية

كشف المتحدث الإعلامي لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية فيصل بن مقبل المسند أن هناك 136 مركزًا تجاريًا بالمنطقة الشرقية من بينهم 35 جمعية خيرية بالمنطقة تعمل لاستلام وتوزيع زكاة الفطر بالشرقية.
وأوضح "المسند" أن البرنامج بدأ في استقبال زكاة فطر المزكين بدءًا من أول رمضان بقيمة 21 ريالًا للفطرة الواحدة، وأنه سيتم صرفها لمستحقيها في وقتها الشرعي، مبينًا أن برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تشارك به 35 جمعية من جمعيات المنطقة الشرقية للعام السابع على التوالي لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استلام وتوزيع الزكاة والتغلب على التحديات التي تواجه زكاة الفطر بالمنطقة كالحد من الزحام وقت استلام وتسليم الزكاة أمام الجمعيات وغيرها، والحد من ازدواجية صرف الزكاة، والحد من العشوائية في التوزيع، والحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها، والحد من مشاكل النقل اللوجستية المتعلقة بالزكاة.
وأضاف "المسند" أن البرنامج وفّر العديد من قنوات التواصل الإلكترونية بين المزكي ومستحق الزكاة، منوهًا بأنه يمكن دفع الزكاة حتى ليلة العيد من خلال قنوات إلكترونية عدة أبرزها متجر زكاة الفطر الموحد حسابات بنكية موحدة لدفع زكاة الفطر.
وأشار إلى أن هناك حسابات بنكية موحدة لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية يتم عبرها الإيداع النقدي لمن أراد أن يزكي عبر التحويل المباشر، حيث خصص البرنامج أرقام الحسابات لاستقبال زكاة الفطر من المزكين بقيمة 21 ريالًا للفطرة الواحدة، ويمكن التحويل المباشر للحسابات وهي مصرف الراجحي (SA 9180000190608010131118)، بنك البلاد (SA4415000999123778780007)، مصرف الإنماء (SA8705000068288888808005)، البنك السعودي للاستثمار (SA9265000000303307299001).
وأكد أن برنامج زكاة الفطر الموحد هذا العام سيقوم بتوزيع الزكاة على المستحقين عبر أكواد مبرمجة يتم إرسالها للأسر المستحقة للزكاة عبر رسائل sms على جوالهم وتقوم الأسرة بتسليم الكود للمتجر المتعاون مع الجمعية بإدخال المتجر للكود يتم صرف الزكاة للأسر المستحقة وفقا لعدد أفراد الأسر وأن هذه الخطوة تأتي لتطوير البرنامج زكاة الفطر الموحد الذي يواكب التطور التقني عامًا بعد عام.