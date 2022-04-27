35 جمعية خيرية تنضم لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالشرقية

وأوضح "المسند" أن البرنامج بدأ في استقبال زكاة فطر المزكين بدءًا من أول رمضان بقيمة 21 ريالًا للفطرة الواحدة، وأنه سيتم صرفها لمستحقيها في وقتها الشرعي، مبينًا أن برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تشارك به 35 جمعية من جمعيات المنطقة الشرقية للعام السابع على التوالي لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استلام وتوزيع الزكاة والتغلب على التحديات التي تواجه زكاة الفطر بالمنطقة كالحد من الزحام وقت استلام وتسليم الزكاة أمام الجمعيات وغيرها، والحد من ازدواجية صرف الزكاة، والحد من العشوائية في التوزيع، والحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها، والحد من مشاكل النقل اللوجستية المتعلقة بالزكاة.