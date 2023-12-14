الأرصاد يختتم المرحلةَ الثالثة للبرنامج التوعوي والتثقيفي بمنطقة عسير

اختتم المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، في أبها؛ المرحلةَ الثالثة من البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ للطلاب والطالبات بمنطقة عسير، والذي أقيم على مدى 5 أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم.