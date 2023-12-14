الأرصاد يختتم المرحلةَ الثالثة للبرنامج التوعوي والتثقيفي بمنطقة عسير

اختتم المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، في أبها؛ المرحلةَ الثالثة من البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ للطلاب والطالبات بمنطقة عسير، والذي أقيم على مدى 5 أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم.
وقدم المركزُ بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، برامجَ توعوية وتثقيفية للطلاب والطالبات في معرض إدارة النشاط الطلابي؛ للتعريف بالتقنيات والأجهزة الأرصادية، مع إقامة محاضرات تثقيفية مختلفة متعلّقة بالطقس والمناخ، كما قدّمت برامج خاصة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال شخصيتي "غيمة ورصود"؛ لشرح عناصر الطقس بطريقة سهلة ومبسطة.
وبلغ عدد زوار المعرض "1000" طالب وطالبة، و"129" معلمًا ومعلمة من "105" مدارس، فيما بلغ عدد الزوار من أولياء الأمور "30" زائرًا.
يشار إلى أن البرنامج التوعوي والتثقيفي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء الذي يعتبر من أولويات المركز الوطني للأرصاد؛ لتكون الأرصاد جزءًا لا يتجزأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام.