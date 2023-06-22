أمير تبوك يستقبل المقدم "العطوي" بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة الخاصة للأمن بمشروع نيوم

وتفصيلًا: هنّأ الأمير فهد بن سلطان، المقدم العطوي، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثنيًا على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدّرات الوطن والمواطن؛ من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" في ظلّ الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ وليّ عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة سمو وزير الداخلية.