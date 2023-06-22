أمير تبوك يستقبل المقدم "العطوي" بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة الخاصة للأمن بمشروع نيوم

استقبل الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ قائدَ القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم، المقدم بحري عبدالعزيز بن عبدالله العطوي، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم.
وتفصيلًا: هنّأ الأمير فهد بن سلطان، المقدم العطوي، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثنيًا على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدّرات الوطن والمواطن؛ من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" في ظلّ الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ وليّ عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة سمو وزير الداخلية.
وأكّد أمير تبوك على دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبه أعرب المقدم عبدالعزيز العطوي عن شكره وتقديره لأمير تبوك؛ على حفاوة الاستقبال، وتوجيهاته السديدة، وعلى دعمه المستمرّ للقطاعات الأمنية في المنطقة.