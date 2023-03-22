أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه وأهالي المنطقة، اليوم الأربعاء، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال الأمير فهد بن سلطان، في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أن أرفع لمقامكم الكريم، أصدق معاني التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير، أن يمدكم بموفور الصحة والعافية ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال: يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. سائلين المولى القدير، أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.