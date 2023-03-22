أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وقال الأمير فهد بن سلطان، في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أن أرفع لمقامكم الكريم، أصدق معاني التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير، أن يمدكم بموفور الصحة والعافية ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.