خلفًا لـ"البليهد".. الغامدي مديرًا لتعليم حائل

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان؛ قراراً بتكليف عمر بن هجاد الغامدي؛ مديراً عامًا للتعليم بمنطقة حائل، وذلك خلفاً للدكتور منذر البليهد، الذي قاد تعليم حائل لمدة أربع سنوات، وعُرف عنه في الأوساط التعليمية بالمنطقة بمتابعته المباشرة للعملية التعليمية بالمنطقة على مدار الساعة.
وعُرف عن "البليهد"؛ حرصه على تنفيذ كل مقترح أو مبادرة تصل إليه على جوّاله الخاص، إذا رأى أن لها أثراً إيجابياً في العملية التعليمية بالمنطقة، فيما يعمّمها على أكثر من مدرسة في حال رأى أن تنفيذها في مدارس عدة مفيد للعملية التعليمية والتربوية بالمنطقة.
"والغامدي" قادم إلى حائل من إدارة تعليم النماص الذي عمل لها مديراً منذ عام ٢٠١٩، فيما كان قبلها شغل منصب مساعد مدير تعليم الباحة للشؤون المدرسية في عام ٢٠١، فيما رأس المجلس البلدي في بلجرشي في عام ٢٠١٩
وقدّم "الغامدي" في تغريدة له، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم حائل وكافة الطلاب والطالبات، للدكتور منذر بن عبدالله البليهد جزيل الشكر ووافر التقدير وعظيم الامتنان لما قدمه من عطاءات بناءة ونجاحات متميزة ودوره الرائد في تقدم مسيرة التعليم بالمنطقة
بدوره نوه "البليهد" في تغريدة له كلمات مدير تعليم حائل الجديد، ومباركاً له ثقة معالي الوزير بتكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة حائل، والتي جاءت تتويجاً لخبراته الممتدة والمميزة في الإدارة التعليمية.