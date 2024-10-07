خلفًا لـ"البليهد".. الغامدي مديرًا لتعليم حائل

وعُرف عن "البليهد"؛ حرصه على تنفيذ كل مقترح أو مبادرة تصل إليه على جوّاله الخاص، إذا رأى أن لها أثراً إيجابياً في العملية التعليمية بالمنطقة، فيما يعمّمها على أكثر من مدرسة في حال رأى أن تنفيذها في مدارس عدة مفيد للعملية التعليمية والتربوية بالمنطقة.