119طالبة في ختام فعاليات المعسكر العلمي الصيفي بعسير

اُختتمت اليوم فعاليات وبرامج المعسكر العلمي الصيفي "بنات"، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمشاركة 119 طالبة من خمس إدارات تعليمية.
وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري، أن المعسكر اشتمل على تسعة برامج تدريبية تمثّلت في وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والبيئات الافتراضية، وبرنامج "فيرست ليجو روبوت"، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، وصديق البيئة، بالإضافة إلى عدد من البرامج الإثرائية والترفيهية والسياحية، مضيفة أن المعسكر شاركت فيه إدارات التعليم بعسير، وسراة عبيدة، ومحائل عسير، والنماص، ورجال ألمع، مثمنًا جهود فِرق العمل في المعسكر وإدارات النشاط الطلابي، والموهوبين، والإعلام والاتصال، والأمن والسلامة، والعلاقات العامة، والخدمات المساندة، والصحة المدرسية، والتدريب والابتعاث، لقاء إنجاح فعاليات وبرامج المعسكر.
يُذكر أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.