119طالبة في ختام فعاليات المعسكر العلمي الصيفي بعسير

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري، أن المعسكر اشتمل على تسعة برامج تدريبية تمثّلت في وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والبيئات الافتراضية، وبرنامج "فيرست ليجو روبوت"، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، وصديق البيئة، بالإضافة إلى عدد من البرامج الإثرائية والترفيهية والسياحية، مضيفة أن المعسكر شاركت فيه إدارات التعليم بعسير، وسراة عبيدة، ومحائل عسير، والنماص، ورجال ألمع، مثمنًا جهود فِرق العمل في المعسكر وإدارات النشاط الطلابي، والموهوبين، والإعلام والاتصال، والأمن والسلامة، والعلاقات العامة، والخدمات المساندة، والصحة المدرسية، والتدريب والابتعاث، لقاء إنجاح فعاليات وبرامج المعسكر.