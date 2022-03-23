3900 متطوع يجوبون 13 منطقة لتوزيع التمور داخل المملكة قبل رمضان

ولفت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتداداً لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، وتقليل الهدر والفقد، لافتا إلى أن الجمعية حققت نتائج مميزة خلال عام 2021، حيث وزعت أكثر من 850 ألف كرتونة من التمور وأكثر من 900 ألف سلة غذائية استفاد منها أكثر من 750 جمعية في كافة مناطق المملكة وأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، ورصدت بالفعل احتياجات الجمعيات الأهلية لهذه السنة 2022، وتسعى لتوزيع أكثر من 500 ألف كرتونة من التمور لتغطية هذه الاحتياجات، وتهيب بالمزارعين والداعمين المساهمة معها للوصول لهذه المستهدفات.