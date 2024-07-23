أمير تبوك يستقبل المواطنين ومديري الإدارات الحكومية خلال اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية، المدنية والعسكرية، وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.