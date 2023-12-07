"جامعة خالد" تطلق مبادرة "المرأة والطفل" للتنمية المجتمعية بالمجاردة

ويشتمل "مركزُ المرأة والطفل": صالة صحية للمرأة، وبرامج لأطفال التوحد، ومكتبة نسائية مقروءة ومرئية، وقاعات للمحاضرات والدورات التدريبية، وقاعات دراسية لإقامة دروس للتقوية، وصالة ألعاب مغلقة للبلياردو والتنس، ومقهى نسائيًّا وخيمة تراثية لاستضافة كبيرات السن، ومعرضًا دائمًا لمنتجات الأسر المنتجة.