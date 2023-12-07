"جامعة خالد" تطلق مبادرة "المرأة والطفل" للتنمية المجتمعية بالمجاردة

أطلقت جامعةُ الملك خالد، ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة، مبادرةَ "المرأة والطفل"، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المهرجان السياحي والشتوي بمحافظة المجاردة، مساء الأربعاء، والذي شهد افتتاحَه المحافظُ المكلف ثامر المرزوقي.
وقالت الرئيسة التنفيذية للكلية التطبيقية بالمجاردة الدكتورة مها بنت محمد الشهري: إن المبادرة التي تنفذ من خلال "مركز المرأة والطفل" بالمحافظة، حظيت بدعم رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وتأتي في سياق مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030، المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير.
وأضافت: أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات قيمة وأثر للمرأة والطفل بالمحافظة؛ سعيًا إلى تنمية وتمكين مجتمع مبني على المشاركة الفاعلة والحقيقية لفئاته المستهدفة، من خلال برامج تمكين المرأة والطفل والعمل على تنفيذ الأهداف الإنمائية.
كما قدمت "الشهري" شكرَها لمحافظ المجاردة ثامر المرزوقي، ورئيس بلدية المحافظة أحمد العربي، على دعمهما للمركز والمبادرة.
وتستهدف المبادرةُ تصميمَ وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمرأة والطفل، وتشمل: التدريب المهني، والمساعدة في إيجاد فرص العمل، وتعليم الأمهات ورعاية الطفل، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية.
وأيضًا تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية حول قضايا المرأة والطفل، وتوفير خدمات استشارية للذين يحتاجون إلى دعم ومساندة، وتقديم برامج للأطفال تعزّز مهاراتهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية.
ويشتمل "مركزُ المرأة والطفل": صالة صحية للمرأة، وبرامج لأطفال التوحد، ومكتبة نسائية مقروءة ومرئية، وقاعات للمحاضرات والدورات التدريبية، وقاعات دراسية لإقامة دروس للتقوية، وصالة ألعاب مغلقة للبلياردو والتنس، ومقهى نسائيًّا وخيمة تراثية لاستضافة كبيرات السن، ومعرضًا دائمًا لمنتجات الأسر المنتجة.