"جمعية حياتنا" تقيم فعالية الصيام الصحي في شهر رمضان المبارك.. هذه أهدافها
أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، فعالية الصيام الصحي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في المستشفى العسكري لمدة خمسة أيام من 2-6/ 4/ 2023م.
وتهدف الفعالية إلى أهمية التوعية بالصيام الصحي، واتباع نمط صحي خلال شهر رمضان؛ حيث قدم المعرض الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي للزوار، ومرسمًا وركنًا ترفيهيًّا للأطفال؛ حيث تسعى جمعية حياتنا لتحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف الصحي وتحقيقًا لرؤية 2030 من خلال تقديمها للمعارض والأركان التوعوية المتميزة.
ونوّه رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاطف سرور، إلى الجهود وما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر صحة وراحة وسعادة الجميع، والمحافظة على الوطن ومقدراته ومكتسباته التي بنيت على مبادئ الدين الإسلامي، وفق معايير التميز والإبداع والنجاح.
كما نوّه "سرور" إلى الجهود التي تقدمها الجمعية في دعم وتوفير التسهيلات اللازمة لراحة المرضى؛ لتكون الجهات الخيرية دائمًا سبّاقة لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها.