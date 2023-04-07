"جمعية حياتنا" تقيم فعالية الصيام الصحي في شهر رمضان المبارك.. هذه أهدافها

وتهدف الفعالية إلى أهمية التوعية بالصيام الصحي، واتباع نمط صحي خلال شهر رمضان؛ حيث قدم المعرض الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي للزوار، ومرسمًا وركنًا ترفيهيًّا للأطفال؛ حيث تسعى جمعية حياتنا لتحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف الصحي وتحقيقًا لرؤية 2030 من خلال تقديمها للمعارض والأركان التوعوية المتميزة.