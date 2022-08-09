الموارد البشرية بمكة والمعهد العالي للمياه والكهرباء يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، والرئيس التنفيذي للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء المهندس طارق الشمراني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تحقيقًا لجهود القيادة الرشيدة وطموحات رؤية 2030م.