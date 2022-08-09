الموارد البشرية بمكة والمعهد العالي للمياه والكهرباء يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، والرئيس التنفيذي للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء المهندس طارق الشمراني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تحقيقًا لجهود القيادة الرشيدة وطموحات رؤية 2030م.
وتأتي المذكرة إيمانًا من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق المنشود بينهما وزيادة فعالية وقوة نشاطهما ومساعيهما الرامية إلى دعم جهود التنمية للمجتمع ولإنجاز الأهداف المشتركة فيما بينهما.
وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم القادرين على العمل؛ للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة لتأهيلهم لدخول سوق العمل؛ لتحسين حالتهم المعيشية والوصول بهم للاستقلال المادي والتحول إلى أشخاص منتجين.