أمانة الطائف تعقد ورشة لـ"تقييم جودة إغلاق البلاغات"

عقدت إدارة تجربة العميل بأمانة الطائف، اليوم الاثنين، ورشة عمل "رفع المستوى المعرفي في تقييم جودة إغلاق البلاغات"، بمشاركة ممثلي إدارة العمليات وإدارة الجودة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك بحضور مشرفي ومراقبي البلاغات في الأمانة والإدارات المعنية والبلديات المرتبطة "بلديات محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان، وبلديات قيا وظلم وبني سعد والقريع بني مالك والمحاني" ومنسوبي إدارة تجربة العميل بالأمانة.
وتستهدف الورشة، مشرفي ومراقبي البلاغات بالأمانة؛ لتعزيز جودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع مستوى رضا العملاء، والتحقق من التعامل مع البلاغات بوعي ومسؤولية، وتحسين جودة إغلاق البلاغات، مما يرفع مستوى الرضا لدى المبلغين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2023.
وتطرقت إلى آلية استخدام نظام البلاغات البلدي، وتحسين كفاءة استلام البلاغات والعمل على إغلاقها بوقت وجيز وجودة عالية، وسُبل التنسيق المشترك مع شركاء الأمانة من القطاعات الخدمية؛ لتحقيق التكامل المطلوب، وأهمية التفاعل الفوري مع البلاغات الواردة، وإحالتها للفرق الميدانية لمعالجتها، واستخدام مؤشرات قياس الأداء في سبل إغلاق البلاغات.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنمية مهارات منسوبي الأمانات والبلديات في هذا المجال، وتعزيز الأداء الوظيفي للعاملين، والارتقاء بآليات التعامل مع الجمهور والمستفيدين، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بما يرفع من مستوى رضا العملاء. فيروس كورونا