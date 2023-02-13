أمانة الطائف تعقد ورشة لـ"تقييم جودة إغلاق البلاغات"

وتستهدف الورشة، مشرفي ومراقبي البلاغات بالأمانة؛ لتعزيز جودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع مستوى رضا العملاء، والتحقق من التعامل مع البلاغات بوعي ومسؤولية، وتحسين جودة إغلاق البلاغات، مما يرفع مستوى الرضا لدى المبلغين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2023.