أمير عسير يُعزّي شيخَ قبيلة "آل مغائب" في وفاة ابنه "فيصل"

أرسل أميرُ منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، برقيةَ عزاء ومواساة إلى شيخ قبيلة آل مغائب ببني زهير في محافظة المجاردة، الشيخ محسن بن قحطان الشهري، في وفاة ابنه المعلم "فيصل".
وقال أمير عسير في برقيته: "بلغَنا نبأُ وفاة ابنكم فيصل بن محسن بن قحطان الشهري، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة، بعزائنا؛ نسأل الله جل جلاله أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
فيما ثمّن الشيخُ "ابن قحطان" لأمير منطقة عسير، مواساتِه، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة، داعيًا الله له والقيادة الرشيدة بدوام العزّ والتمكين، وألا يريهم مكروهًا.