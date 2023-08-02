أمير عسير يُعزّي شيخَ قبيلة "آل مغائب" في وفاة ابنه "فيصل"

فيما ثمّن الشيخُ "ابن قحطان" لأمير منطقة عسير، مواساتِه، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة، داعيًا الله له والقيادة الرشيدة بدوام العزّ والتمكين، وألا يريهم مكروهًا.