أمين الطائف: البدء بإنشاء "مغسلة العباس" تعاونيًّا مع وقف "تعاونوا على البر"

وذكر أن المشروع يعدّ أحد المشاريع المجتمعية المجانية التي سلّمتها الأمانة للقطاع غير الربحي، ويشمل دعم مرافق تجهيز الموتى بكافة المتطلّبات، كما سيكون هناك مغسلون مؤهلون "رجال ونساء"، ومغاسل، وأماكن انتظار واستلام وتسليم "رجال ونساء"، ومواقف سيارات، ومجالس للعزاء، ومرافق مساندة تسهل العمل في تجهيز ودفن الأموات، والتوعية بأحكام الجنائز؛ وذلك امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الأمانة والقطاع الثالث بدعم مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته التنموية والتطويرية.