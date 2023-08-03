أمين الطائف: البدء بإنشاء "مغسلة العباس" تعاونيًّا مع وقف "تعاونوا على البر"

قال أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي: إن تدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، مؤخرًا، لمنصة "جود إكرام الموتى"، والمتخصصة في أتمتة ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى؛ خطوة متقدمة للتحسين والتطوير في هذا المجال.
وأوضح أن منصة "جود إكرام الموتى" تهدف إلى دعم الأعمال الخيرية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تسهيل وصول المتبرّعين إلى فرص التبرع، وتوفير الخدمات للمستفيدين، وفق إجراءات موحّدة وسريعة وسهلة للتيسير على ذوي المتوفين.
وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من جمعيات إكرام الموتى تشمل: تجهيز المتوفّى ونقله، وكفالة المغسل، وتأمين خدمة نقل المشيعين، وتوفير مظلات متحركة تقيهم حرارة الشمس أثناء الدفن والتشييع. كما تضمّ الخدمات: تأمين أدوات الحفر والمغاسل المتنقلة، والتدريب، والصيانة.
وقال: "لا شك أن دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمنصة "جود إكرام الموتى"، يأتي في إطار جهودها لدعم مبادرات القطاع غير الربحي، وتعزيز مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري والاستدامة المالية، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي".
وأبان أن هذه المنصة الوطنية غير الربحية متخصصة في مجال إكرام الموتى، وتشرف عليها مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، وتقدم خدماتها وما تحصل عليه من مساهمات وتبرعات للجمعيات المختصة في مجال الموتى، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط: https://www.joodikraam.sa.
وقال: إن أمانة الطائف، وبالتعاون مع وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، شرعت في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير خدمات إدارة التجهيز، والتي تهتمّ بشؤون وإكرام الموتى؛ وذلك تفعيلًا لدور ومبادرات القطاع الثالث، وتنمية وتطوير المهام التي تشرف عليها مؤسسات إكرام الموتى، والسعي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لتجهيز وغسل وتكفين ودفن الموتى، وتدريب وتأهيل المغسلين، وتوعية المجتمع بالمفهوم الشرعي للتعامل مع الجنائز.
وذكر أن المشروع يعدّ أحد المشاريع المجتمعية المجانية التي سلّمتها الأمانة للقطاع غير الربحي، ويشمل دعم مرافق تجهيز الموتى بكافة المتطلّبات، كما سيكون هناك مغسلون مؤهلون "رجال ونساء"، ومغاسل، وأماكن انتظار واستلام وتسليم "رجال ونساء"، ومواقف سيارات، ومجالس للعزاء، ومرافق مساندة تسهل العمل في تجهيز ودفن الأموات، والتوعية بأحكام الجنائز؛ وذلك امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الأمانة والقطاع الثالث بدعم مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته التنموية والتطويرية.
ولفت إلى أنه سيتمّ عقب تنفيذ واكتمال هذا المشروع التطويري تسليمه للأمانة ليتم تشغيله مع الجمعيات الخيرية بالمحافظة.
ونوّه "الرحيلي" إلى اهتمام ودعم الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، لجهود الأمانة؛ لتعزيز دعم وتمكين عمل الجمعيات وبرامجها المستقبلية، في ظل الدور الفاعل للقطاع غير الربحي في تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتشجيع العمل التطوعي، وتنمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوّعية، وأهمية تعزيز برامج المشاركة المجتمعية؛ مما ساهم في تنامي الفرص التي يمكن إسنادها للقطاع كشريك في التشغيل الحكومي.
يذكر أن الأمانة عملت على تفعيل وتطوير القطاع غير الربحي، وذلك في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتسهيل عقد اتفاقيات مع القطاع غير الربحي بما يحقّق إسناد الخدمات للقطاع، كما نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كجهة إشرافية، أدوارها ومهامها المتعلقة بالتأسيس والإشراف والمتابعة تجاه المنظمات غير الربحية؛ للمشاركة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الازدهار في المدن السعودية.