مشاركة 105 كشافين بـ"تعليم مكة" في برنامج "الكشاف المدرب"

وأوضح المدرب القائد الكشفي أشرف بن حميد الحارثي، أن البرنامج تضمن العديد من الموضوعات، مثل: الإلمام بالعملية التدريبية ومهارات العرض والإلقاء ونظريات وأنماط التدريب، إضافة إلى كيفية تصميم حقيبة تدريبية تحقق الهدف المنشود في إعداد مدرب ناجح قادر على تحقيق الإنجازات والإبداع في حياته العملية.