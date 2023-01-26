مشاركة 105 كشافين بـ"تعليم مكة" في برنامج "الكشاف المدرب"

شارك 105 كشافين من "تعليم" مكة المكرمة، اليوم الخميس، في برنامج "الكشاف المدرب"، الذي ينفذه قسم النشاط الكشفي بمركز التدريب الكشفي بالعزيزية.
وقال مشرف النشاط الكشفي عبدالحليم بن محمود السبحي: إن البرنامج يأتي ضمن الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني الموجه لمرحلتي الفتيان والمتقدم.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إكساب الكشافين خبرات ومهارات ومعارف تؤهلهم لتدريب زملائهم في الوحدة الكشفية بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الكشاف سيحصل على خمس ساعات تدريبية ومثلها تطوعية.
وأوضح المدرب القائد الكشفي أشرف بن حميد الحارثي، أن البرنامج تضمن العديد من الموضوعات، مثل: الإلمام بالعملية التدريبية ومهارات العرض والإلقاء ونظريات وأنماط التدريب، إضافة إلى كيفية تصميم حقيبة تدريبية تحقق الهدف المنشود في إعداد مدرب ناجح قادر على تحقيق الإنجازات والإبداع في حياته العملية.