مدير عام تعليم الطائف يفتتح ملتقى التوجيه المهني 2023

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم بن سعيد الشهري، في مُستهل اللقاء، - الذي بدأ بالقرآن الكريم -، أهمية التوجيه المهني، في مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم، والتعريف بالمجالات التعليمية والمهنية، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، مقدمًا شكره لمدير عام التعليم، ومساعدَيه، ولكل الجهات المُشاركة في المُلتقى، وفريق العمل.