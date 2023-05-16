مدير عام تعليم الطائف يفتتح ملتقى التوجيه المهني 2023

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم الثلاثاء، ملتقى التوجيه المهني 2023، والذي تنظمه إدارة التوجيه الطلابي "بنين" ويستمر لمدة يومين، بمشارك سبع جهات حكومية، على مسرح التعليم بالحلقة الشرقية.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، والمساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور ساعد بن سعيد الثبيتي، وأكثر من 300 طالب بالمرحلة الثانوية ومشرفي التوجيه الطلابي، والموجهين الطلابيين.
ويهدف الملتقى إلى مساعدة الطلبة في اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم، والتعريف بالمجالات التعليمية والمهنية، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، وتبصيرهم بالفرص المُتاحة في ضوء الخطة التنموية، بالإضافة إلى إكسابهم الكثير من المعلومات الإثرائية.
وصاحبَ ملتقى التوجيه المهني، معرض تثقيفي شاركت فيه "جامعة الطائف، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وقاعدة الملك فهد الجوية، وكلية التقنية.
بالإضافة إلى كلية السياحة والفندقة، والمعهد الثانوي الصناعي، وكذلك تعليم الطائف"؛ حيث تأتي مشاركة هذه الجهات في إطار الشراكة والتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أهمية برامج التوجيه المهني التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم.
وكذلك توضيح المجالات التعليمية والمهنية التي يمكنهم الالتحاق بها بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية، إضافة إلى مساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي الملائم.
وقدم "الشريف" شكره إلى كل الجهات المشاركة والداعمة لهذا الملتقى، ولإدارة التوجيه الطلابي ومديري المدارس والموجهين الطلابيين على جهودهم المباركة في التخطيط والإعداد لهذا الملتقى.
من جهته أكد مدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم بن سعيد الشهري، في مُستهل اللقاء، - الذي بدأ بالقرآن الكريم -، أهمية التوجيه المهني، في مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم، والتعريف بالمجالات التعليمية والمهنية، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، مقدمًا شكره لمدير عام التعليم، ومساعدَيه، ولكل الجهات المُشاركة في المُلتقى، وفريق العمل.
وتضمنت الفعاليات عرضًا مرئيًا لوحدة التوجيه المهني بإدارة التوجيه الطلابي، وتكريمًا للجهات المشاركة والداعمة للملتقى في ختام البرنامج الخطابي.
ثم انطلقت بعد ذلك محاور الجهات المشاركة، ضمن فعاليات الملتقى في يومه الأول؛ حيث بدأت جامعة الطائف، بإيضاح آلية القبول والتسجيل، والتخصصات المتاحة، ثم كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، للتعريف بالكلية، وأقسامها، ثم كلية العلوم الطبية التطبيقية.
واختتمت الكلية التقنية لقاءات اليوم الأول للملتقى، والذي شهد تفاعلاً من طلاب المرحلة الثانوية، والجهات المشاركة.
ويختتم الملتقى أعماله غدًا الأربعاء، لطلاب المرحلة المتوسطة، بمشاركة المعهد الصناعي الثانوي بالطائف، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات - في حال حضور مُنسق المُشاركة -، وإدارة التوجيه الطلابي.