"كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تنظم محاضرة تعريفية بالحج للمستفيدات

كما شاركت مستفيدات "كيان" بعرض تجارب وصور كثيرة سابقة للحجيج في السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر: وصف للحج في السنوات الماضية، وحرص الحاجات على عمل المعروف وخدمة الحجيج بطيب خاطر، والبحث عن كبيرات السن ومساعدتهم وتعليمهم بعض قصار سور القرآن الكريم ، ومنهم من كانت تساعد الحملة في أي عمل، وكذلك هناك من كانت تساعد على حفظ الطعام وعدم الإسراف.