"كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تنظم محاضرة تعريفية بالحج للمستفيدات

نظمت جمعية كيان "للأيتام ذوي الظروف الخاصة اللقاء التوعوي والتعريفي للمستفيدات" الذي قدمته مشرفة حملات الحج، إيمان فهد مشاري السعدون ، حيث ألقت محاضرة بعنوان : "الحج المبرور" شرحت خلالها صفة الحج ، والنسك ، ووصايا الحج ، وعددًا من المسابقات الدينية.
كما شاركت مستفيدات "كيان" بعرض تجارب وصور كثيرة سابقة للحجيج في السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر: وصف للحج في السنوات الماضية، وحرص الحاجات على عمل المعروف وخدمة الحجيج بطيب خاطر، والبحث عن كبيرات السن ومساعدتهم وتعليمهم بعض قصار سور القرآن الكريم ، ومنهم من كانت تساعد الحملة في أي عمل، وكذلك هناك من كانت تساعد على حفظ الطعام وعدم الإسراف.
يأتى ذلك إيمانًا من جمعية "كيان "للأيتام ذوي الظروف الخاصة بتحقيق أهداف "برنامج قيمي" والذي يهدف إلى تعميق الوازع الديني وترسيخ الأخلاق والمبادئ الإسلامية لدى الأبناء الأيتام، وتنظيم رحلات العمرة، وحملات الحج، والبرامج القيمية.
هذا وأوصت المشرفة "إيمان السعدون" بعدة وصايا خاصة بالحج تمثلت في"الإخلاص لله عز وجل، والحرص على حجة لا رياء فيها ولا سمعة، والتحلي بحسن الخلق وسعة الصدر والتعاون مع الآخرين والصبر في المناسك، والإكثار من ذكر الله، واستغلال الأوقات في الطاعات، والخشوع بين يدي الله في جميع عبادات الحج".
وفي ختام اللقاء تم توزيع حقائب الحج والمستلزمات الشخصية على حاجات كيان لهذا العام 1445هـ.