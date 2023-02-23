"محافظ جدة" مهنئًا القيادة بذكرى التأسيس: مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة

وقال "بن جلوي": إن يوم التأسيس مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى رحمه الله، كما نستحضر بشعور يملؤه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ.