أمير جازان يؤكّد أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس يزيد السعود.
وخلال اللقاء تسلّم أمير المنطقة تقريرًا موجزًا يوضح إحصائيات بأعداد المتقدمين والمقبولين والخريجين خلال الفصل الصيفي على مستوى جميع المنشآت التدريبية، وعدد المتدربين المستجدين والمستمرين في جميع قطاعات التدريب بالمنطقة، كما تضمن التقرير عرضًا لأهم المبادرت المجتمعية المقدمة في المنشآت التدريبية احتفاء باليوم الوطني السعودي ٩٢.
وأكد أمير جازان على أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبّي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها، ويواكب سوق العمل، وإتاحة البرامج التي تستثمر في الميزات النسبية للمنطقة من خلال تأهيل شباب وشابّات المنطقة، ورفع القدرات التدريبية لخدمتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيرًا إلى أهمية توعية المتدرّبين والمتدرّبات بدورهم الوطني تجاه توطين المهن وجعلها بأيدٍ سعودية محترفة.