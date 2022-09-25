أمير جازان يؤكّد أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة

وأكد أمير جازان على أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبّي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها، ويواكب سوق العمل، وإتاحة البرامج التي تستثمر في الميزات النسبية للمنطقة من خلال تأهيل شباب وشابّات المنطقة، ورفع القدرات التدريبية لخدمتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيرًا إلى أهمية توعية المتدرّبين والمتدرّبات بدورهم الوطني تجاه توطين المهن وجعلها بأيدٍ سعودية محترفة.