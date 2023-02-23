"القرني": يوم التأسيس يجسد تضحيات الأجداد ويؤكد العمق التاريخي والحضاري للمملكة

أكد الدكتور عتيق القرني، مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، أن ذكرى يوم التأسيس تؤكد العمق التاريخي والحضاري للمملكة، مشيراً إلى أنها ذكرى تحمل دلالات تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثة قرون.

وتفصيلاً، قال الدكتور "القرني" إن أهمية ذكرى يوم التأسيس تكمن في أنه يوم تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة الراسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته-، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.

وتابع : إن يوم تأسيس المملكة هو بداية تقدم وازدهار لهذه البلاد المباركة، حيث منّ الله علينا بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر، حفظهم الله، وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، حيث يرسخ هذا اليوم في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له والعمل من أجل إعلاء رايته ومكانته بين الأمم قاطبة.

وأضاف: "نستلهم في ذكرى يوم التأسيس هذا اليوم المجيد، تضحيات الأجداد انطلاقاً للعمل الجاد لرفعة الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجازاته، في شتى المجالات".

وأكمل: "يوم التأسيس مناسبة للاعتزاز والفخر والعزة والكرامة، يستلهم من خلالها الأحفاد، تضحيات الآباء والأجداد، وما بذلوه من تحديات، في بناء وطن يتجذر تاريخه لثلاثة قرون من العزة والمجد والشموخ والبناء، تحت راية التوحيد".

واختتم بالقول: إن ذكرى يوم التأسيس تعكس معاني الأمن والوحدة والعلم والغنى والتلاحم والانتصار وروح الجد والمثابرة على ثرى هذه البلاد الطاهرة المباركة.