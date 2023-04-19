شاهد.. القسم النسائي بـ"رئاسة الحرمين" يقدم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

بث الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبر "سناب شات" مقاطع لجهود القسم النسائي برئاسة الحرمين الشريفين للزوار والمعتكفين من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأظهر الحساب الجانب الإنساني الذي يقدمها القسم النسائي بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة متمثلة في مد يد العون لكبار السن عن طريق دفع العربات وتقديم الوجبات والفحص الطبي المجاني من خلال قياس الضغط والسكر وما يساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكانت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فعلت مبادرة " إرشاد" لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم لهم خدمة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام وساحاته للمواقع المكانية وإيصالهم وإرشادهم وتستهدف المبادرة فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا"، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم وإرشادهم للمواقع المخصصة وتوفير سائر السبل الممكنة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتفعيل العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة بالمسجد الحرام لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.