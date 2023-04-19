شاهد.. القسم النسائي بـ"رئاسة الحرمين" يقدم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا"، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم وإرشادهم للمواقع المخصصة وتوفير سائر السبل الممكنة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتفعيل العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة بالمسجد الحرام لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.