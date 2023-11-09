أمين الطائف: فريق عمل بمستوى عالٍ لتفعيل اتفاقيّات الشراكات المجتمعية

وجّه أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بتشكيل فريق عمل للشراكات المجتمعية بأمانة الطائف؛ بهدف تفعيل الشراكات والاتفاقيات المجتمعية، والارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى الآفاق المنشودة وفق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها الطموحة، وتعزيزًا لدورها في تبادل الخبرات مع الأمانات، وتحقيق الوعي المجتمعي والتنمية المستدامة، في ظل ما تشهده بلادنا الغالية من دعم متواصل لتعزيز قيم العمل الإنساني للأفراد، والتكامل بين الأمانة وجهات الاختصاص لتعظيم الأثر الاجتماعي في برامج وخطط التنمية والتطوير.
ونوهت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بهذا القرار الذي يحقق أهداف استراتيجية ترسيخ وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للأمانة مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث غير الربحي، وتفعيل اتفاقيات تنفيذ مشروعات وبرامج الشراكة المجتمعية، واستكمال البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية الهادفة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي في مجال العمل الاجتماعي مع القطاعات المختلفة.
وقد عملت الأمانة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتنشيط القطاع غير الربحي ورفع كفاءته، ليكون محفزًا لجميع فئات المجتمع، ووقعت الأمانة العديد من الاتفاقيات لخدمة الأسر المنتجة والشباب والفتيات في سوق العمل الحر، ودعم ذوي الإعاقة، والتعاون مع مراكز الأحياء، وتوفير منافذ نظامية لبيع المنتجات والسلع، علاوة على مشاركات مجتمعية لتنظيم معارض ومشاركات في المناسبات الوطنية، وإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع بالاستفادة من البرنامج التطوعية.
ودعمت الأمانة تعزيز شراكتها مع القطاعات الحكومية الأخرى للمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة للأهالي من خلال تعزيز العناصر التجميلية ودعم المرافق الخدمية المتكاملة، وأيضًا لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الوطنية والجمعيات الخيرية للمساهمة والمشاركة في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، وتنمية روح المشاركة بين المواطنين والمقيمين للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لهم.
ولأهمية عقد شراكات مستدامة، حرِص أمين الطائف "الزايدي" على وضع خطط الشراكة مع "شركاء الأمانة" عبر تدعيم مبادراتها في المسؤولية المجتمعية، والرقي بجودة أنشطتها الاجتماعية والبيئية، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، من أجل تحقيق فاعلية أكبر وعلى نطاقٍ أوسع، سعيًا لاستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالخدمات من خلال حشد جميع الخبرات والموارد لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع، وبناء بنية تحتية كفيلة بتلبية احتياجات الوطن والمواطنين.
يُذكر أن أمانة الطائف وقعت اتفاقيات شراكة عديدة مع القطاع الحكومي، كالجامعة وإدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية والغرفة التجارية الصناعية وشركة "إفادة" للموارد البشرية والقطاع غير الربحي وخلافه، وتتوافق هذه المبادرات والاتفاقيات مع ما تشهده بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – من نهضة تنموية عملاقة، كما وجدت الدعم والمساندة من سمو الأمير سعود بن نهار بن آل سعود محافظ الطائف وحرصه على ضرورة التمكين الفعّال والمؤسسي للمبادرات الاجتماعية وغير الربحية العاملة في مجال الدعم الخدمي لبناء مجتمع حيوي فعّال.