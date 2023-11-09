أمين الطائف: فريق عمل بمستوى عالٍ لتفعيل اتفاقيّات الشراكات المجتمعية

يُذكر أن أمانة الطائف وقعت اتفاقيات شراكة عديدة مع القطاع الحكومي، كالجامعة وإدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية والغرفة التجارية الصناعية وشركة "إفادة" للموارد البشرية والقطاع غير الربحي وخلافه، وتتوافق هذه المبادرات والاتفاقيات مع ما تشهده بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – من نهضة تنموية عملاقة، كما وجدت الدعم والمساندة من سمو الأمير سعود بن نهار بن آل سعود محافظ الطائف وحرصه على ضرورة التمكين الفعّال والمؤسسي للمبادرات الاجتماعية وغير الربحية العاملة في مجال الدعم الخدمي لبناء مجتمع حيوي فعّال.