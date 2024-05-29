نائب أمير مكة يطلع على أعمال وبرامج صندوق "هدف" لدعم التوظيف والتدريب

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعًا مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني.