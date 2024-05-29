نائب أمير مكة يطلع على أعمال وبرامج صندوق "هدف" لدعم التوظيف والتدريب

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعًا مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني.
جاء ذلك بحضور رؤساء الجامعات ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
واطلع نائب أمير مكة على أعمال وبرامج الصندوق الهادفة لدعم التوظيف والتدريب، وتنمية القدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل.
كما استعرض الاجتماع الاستراتيجيات المستقبلية لملاءمة مخرجات الجامعات والمعاهد التقنية بالمنطقة لمتطلبات سوق العمل.
وناقش خطط توسع التخصصات بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات للمساهمة في النهضة التنموية الشاملة.