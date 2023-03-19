"ثقافي وادي القرى" يستعرض دور المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في المجتمع

استضاف مجلس وادي القرى الثقافي بمحافظة العلا، المشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور جبران بن سلمان سحاري.
جاء ذلك لحضور الندوة التي يعقدها المجلس بعنوان "المسؤولية الاجتماعية: العمل التطوعي أنموذجًا"، أدارها الدكتور وافي بن حماد البلوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، بحضور عدد من الأساتذة والمثقفين والإعلاميين.
وأوضح الدكتور سالم البلوي أن هذه الندوة تأتي في سياق الأعمال التطوعية التي تخدم المشهدَ الثقافي في محافظة العلا، مؤكِّدًا على أهمية العمل التطوعي.
بعد ذلك تحدّث الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، عن رسوخ العمل التطوعي في تاريخ المملكة؛ حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، كان مهتمًّا بالحركة الكشفية في عام 1356هـ التي تقوم على أساس التطوع، وتمخض عن ذلك إنشاء جمعية الكشافة، ثم تحدث عن مرتكزات العمل التطوعي في ضوء رؤية 2030، وما حظي به من اهتمام ورعاية من القيادة.
من جانبه تناول المستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين، جهود المملكة في العمل الإنساني، واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وحكومتنا الرشيدة؛ بتطوير العمل التطوعي ودعمه في ظل الرؤية الطموحة 2030 لتطوير العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع المتأصّلة في المجتمع السعودي النبيل.
وفي نهاية الندوة شارك الحضور بمداخلات ثرية تعكس أهمية العمل التطوعي في حياة الإنسان، بعدها كرّم المجلس المحاضرين ومدير الندوة، بشهادات شكر وتقدير، مع إهداء كتاب "صراطي".