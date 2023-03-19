"ثقافي وادي القرى" يستعرض دور المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في المجتمع

بعد ذلك تحدّث الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، عن رسوخ العمل التطوعي في تاريخ المملكة؛ حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، كان مهتمًّا بالحركة الكشفية في عام 1356هـ التي تقوم على أساس التطوع، وتمخض عن ذلك إنشاء جمعية الكشافة، ثم تحدث عن مرتكزات العمل التطوعي في ضوء رؤية 2030، وما حظي به من اهتمام ورعاية من القيادة.