"وطني حماك الله يا بدر الدجى".. قصيدة "مملكتي" للحسين بمناسبة اليوم الوطني 94

فاليوم الوطني فرحة وطـن، وفـي يوم الوطن اختلطت المشاعر وتزاحمت الكلمات لتفيض قريحة الشاعر والأديب سلطان بن صالح الحسين ليتكون نص شعري اختلط فيه الإحساس الصادق والمعنى الجميل للكلمة والقافية، وصف فيه حب الوطن بأبيات شعرية حملت الولاء للوطن في يوم الوطن؛ يوم التوحيد، يوم الفخر والرخاء والعطاء؛ يوم تلاحم الشعب والقيادة وفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن حبهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم الحكيمة.