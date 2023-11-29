"المنيف": فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030 تتويج لجهود القيادة في سائر المجالات

أكد عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد المنيف أن فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو ٢٠٣٠ م، يعد تتويجًا لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سائر المجالات حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وفي التفاصيل، رفع الدكتور "المنيف" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حدثًا تاريخيًا يشار إليه بالبنان.
وقال عميد كلية السياحة والآثار: إن معرض إكسبو ٢٠٣٠ ليس مجرد حدث، بل هو تجسيد للتنوع والابتكار، ويسلط الضوء على الرياض كمركز ثقافي حديث، يجسد التاريخ والحاضر.. وهو ما يعزز فَهمًا أعمق للثقافة السعودية، والتطور الاقتصادي الذي شهدته المنطقة؛ وهذا يُسهم في تقديم صورة حية للزوار عن تطور السعودية وتنوعها.
وبيّن أن تتويج المملكة بهذا الفوز دلالة على مكانة السعودية في السوق العالمي ودورها الريادي في التجارة العالمية ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية .
وأضاف "المنيف" أن هذا الفوز والإنجاز التاريخي دليل على الرؤية الحكيمة التي وصلت بالمملكة ولله الحمد لمراكز متقدّمة على مستوى العالم، وستكون هذه الاستضافة فرصة كبيرة ، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ المملكة وقيادتنا وشعبنا من كل سوء ومكروه وإلى مزيدٍ من التقدم والمجد والنجاح.