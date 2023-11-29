"المنيف": فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030 تتويج لجهود القيادة في سائر المجالات

وقال عميد كلية السياحة والآثار: إن معرض إكسبو ٢٠٣٠ ليس مجرد حدث، بل هو تجسيد للتنوع والابتكار، ويسلط الضوء على الرياض كمركز ثقافي حديث، يجسد التاريخ والحاضر.. وهو ما يعزز فَهمًا أعمق للثقافة السعودية، والتطور الاقتصادي الذي شهدته المنطقة؛ وهذا يُسهم في تقديم صورة حية للزوار عن تطور السعودية وتنوعها.