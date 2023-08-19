"تعليم صبيا" تستكمل جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ

وأعلن تعليم صبيا، إنهاء جميع الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، على جميع المستويات المدرسية والتعليمية؛ حيث تم الانتهاء من تسليم جميع المقررات لجميع المراحل، وتأثيث ثلاثة مجمعات مدرسية جديدة، وتجهيز 32 فصل رياض أطفال، وتوزيع 5622 مقعدًا وطاولة متنوعة، وصيانة وتجديد 5500 طاولة، وتركيب 36 شاشة تفاعلية، وصيانة 12 مختبرًا مدرسيًا.