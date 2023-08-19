"تعليم صبيا" تستكمل جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ

استكملت إدارة تعليم صبيا، جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، استعدادًا لعودة 151 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، إلى 1259 مدرسة لجميع مراحل التعليم.
ورعى مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، اليوم السبت، الاجتماع الثامن للجنة الاستعداد للعام الدراسي، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وأعضاء لجنة الاستعداد.
وتمنى "مسملي"، أن يكون عام إنجاز وتميز على مستوى الوطن في جميع الجوانب، مقدمًا شكره لفريق العمل في لجنة الاستعداد على جهودهم وتفاعلهم خلال الفترة الماضية.
وأعلن تعليم صبيا، إنهاء جميع الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، على جميع المستويات المدرسية والتعليمية؛ حيث تم الانتهاء من تسليم جميع المقررات لجميع المراحل، وتأثيث ثلاثة مجمعات مدرسية جديدة، وتجهيز 32 فصل رياض أطفال، وتوزيع 5622 مقعدًا وطاولة متنوعة، وصيانة وتجديد 5500 طاولة، وتركيب 36 شاشة تفاعلية، وصيانة 12 مختبرًا مدرسيًا.
كما تم صرف تسعة ملايين لميزانية المدارس التشغيلية، وتركيب ثلاثة معامل جديدة، وتأمين عدد مئة سبورة بورسلان، وتأمين متطلبات 12 معملاً من معامل الصحة والحياة، وتوريد وتركيب متطلبات المدارس من أجهزة الحاسب الآلي وآلات التصوير، فضلاً عن تركيب 90 مكتبًا وتسعة أطقم كنب، و12 ركن قهوة في مختلف المدارس.
وبهدف ضمان استقرار الميدان التعليمي، انتهت إجراءات توظيف أكثر من 350 مرشحًا ومرشحة على الوظائف التعليمية التعاقدية، واعتماد تجديد وتكليف 517 مديرًا ومديرة ووكيلاً ووكيلة. كما تم التجديد لـ 75 من القيادات التربوية والإدارية للعمل بأقسام الإدارة ومكاتب التعليم.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي: إن قسم الإعلام والاتصال بالإدارة أعد خطة للعودة بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة، تتضمن العديد من المنتجات الإعلامية لتهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة؛ لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، وإبراز جهود وزارة التعليم في استكمال التجهيزات المدرسية وتوفير المتطلبات التعليمية، وبث روح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.
ولتهيئة الكوادر التعليمية واستغلال أوقات الطلبة، تم الفراغ من 33 برنامجًا من برامج التدريب الصيفي؛ لتحسين وتطوير كفاءات المعلمين والمعلمات، بواقع 530 ساعة تدريبية، استهدفت 1650 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واستفاد 35 طالبًا من برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي؛ لبناء وتعزيز خبرات الطلبة العلمية والعملية.
ووصل عدد المقبولين بالصف الأول الابتدائي أكثر من 9800 طالب وطالبة، وتطبيق الطفولة المبكرة في 21 مدرسة، ووصول نسبة التوسع في الطفولة المبكرة إلى 84%، وافتتاح مدرستين للطفولة المبكرة وسبع مدارس لمرحلة رياض الأطفال، والعمل على رفع نسبة التوسع إلى 100%، مع استلام بقية المشروعات والعمل على تجاوز قبول الطفولة المبكرة 13 ألفًا.
وعلى مستوى أعمال الصيانة والتشغيل، تم العمل على استئناف عقود الصيانة والتشغيل لمباني الإدارة ووضع خطط التشغيل والصيانة وتغطية جميع القطاعات، بعقود التكييف وإعداد الخطط البديلة للصيانة الذاتية للمساندة، واستكمال سبعة مشروعات متعثرة، واستلام خمس مدارس جديدة.
ورحب "المسملي"، بعودة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية مع بداية هذا العام الحافل بالتفاؤل والأمل، مؤكدًا ثقته بانطلاقة جادة وقوية وسط حرص الجميع على تلاقي الجهود وتكاملها؛ بما يعزز من الواقع التعليمي بشكل أفضل، في ظل دعم القيادة الحكيمة - أيدها الله- والاستعدادات الضخمة التي هيأتها وزارة التعليم؛ بما يحقق الأهداف التعليمية ويخلق جيلاً متميزًا ينافس عالميًا، ويمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين.
وزار مدير التعليم، جملة من المدارس والمشروعات الجديدة، شملت مدارس المحلة الثانية، وصلهبة الثانية، والمتوسطة الأولى بصبيا، وحلة الأحوس الابتدائية، إضافة إلى ابتدائية ومتوسطة عيبان، وابتدائية وادي خدور، ومدارس آل علي؛ حيث وقف "المسملي"، خلال الزيارة التفقدية، على جاهزية المدارس والبيئة المدرسية.