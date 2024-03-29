"فيصل بن سلمان" يُطلق أعمال وقف الشفاء بمكة للتوسع في خدمات التغطية الصحية

أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أعمال وقف الشفاء بمكة المكرمة، الذي يأتي استكمالاً للخطة الاستراتيجية للوقف بعد إطلاق صندوق الشفاء الصحي الوقفي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي.
وتفصيلاً، يستهدف الوقف التوسع في تقديم خدمات التغطية الصحية للمقيمين إقامة نظامية، ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات في عدد من مناطق السعودية خلال المراحل المقبلة.
وشهدت الأمسية التي استضافها عبدالله بن صالح كامل، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، تدشين منصة وقف الشفاء الصحي بالشراكة مع منصة إحسان، وجرى دعم المنصة عبر المانحين المشاركين في الأمسية بمبلغ يتجاوز 37 مليون ريال.
ويعمل وقف الشفاء من خلال رؤيته الاستراتيجية على فتح آفاق جديدة لابتكار برامج ومنتجات صحية، تعزز مستوى الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماته، بتهيئة الفرصة للأفراد للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المرضى المستهدفين من خلال الأموال الزكوية والصدقات والمنح، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص.
ويُعنى "وقف الشفاء" بتقديم الاحتياجات الصحية للمستفيدين من خدمات الوقف في المدينتين المقدستين، إضافة إلى تأسيس وتطوير المؤسسات الصحية، والمساهمة في تقديم الخدمات الاستشارية للمستفيدين.. كما يسعى لتحقيق الريادة في استخدام التأمين الصحي التعاوني لدعم القطاع الصحي الخيري، ودعم إنشاء مستشفى السلام الوقفي في المنطقة المركزية لخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى توفير فرصة للممارسين الصحيين بوقف جزء من أوقاتهم لتقديم الخدمات التخصصية.
واستُهل الحفل بعرض فيلم تعريفي عن وقف الشفاء، الذي يأتي ضمن المبادرات التي تدعم توجُّه حكومة السعودية في تقديم الرعاية والعناية الإنسانية للمستفيدين داخل وخارج المستشفيات، ثم شاهد الحضور فيلمًا حول مستشفى السلام الوقفي.
واستعرض الحفل الفرص الوقفية والخيرية التي تتيحها منصة وقف الشفاء الصحي، التي تشمل الصندوق الوقفي الاستثماري الذي يستهدف جمع 166 مليون ريال، بدعم المانحين ومؤسسات القطاع غير الربحي، إضافة إلى فرصة كفالة رعاية 41 مريضًا عبر دعم المنصة بمستهدف يصل إلى 36 مليون ريال، وفرصة التأمين الصحي للمرضى ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات لمجموع 2400 مستفيد بمستهدف يصل إلى 12 مليون ريال، إلى جانب إطلاق مشروع السلام الوقفي بمكة المكرمة بقيمة 36 مليون ريال.
وشهدت الأمسية عقد جلسة حوارية مفتوحة مع الداعمين والمؤسسات المانحة بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنصة، التي تستهدف تسهيل وصول مستفيدي الوقف إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز التوعية الصحية لمستفيدي وقف الشفاء، وابتكار مبادرات نوعية، تلبي احتياجات المستفيدين.
حضر حفل إطلاق منصة وقف الشفاء الصحي وأعمال الوقف بمنطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ووزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء المشرف العام على استثمارات الوقف الدكتور بندر حجار.