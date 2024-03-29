"فيصل بن سلمان" يُطلق أعمال وقف الشفاء بمكة للتوسع في خدمات التغطية الصحية

واستعرض الحفل الفرص الوقفية والخيرية التي تتيحها منصة وقف الشفاء الصحي، التي تشمل الصندوق الوقفي الاستثماري الذي يستهدف جمع 166 مليون ريال، بدعم المانحين ومؤسسات القطاع غير الربحي، إضافة إلى فرصة كفالة رعاية 41 مريضًا عبر دعم المنصة بمستهدف يصل إلى 36 مليون ريال، وفرصة التأمين الصحي للمرضى ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات لمجموع 2400 مستفيد بمستهدف يصل إلى 12 مليون ريال، إلى جانب إطلاق مشروع السلام الوقفي بمكة المكرمة بقيمة 36 مليون ريال.