"تعليم الطائف": بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي 2023

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن الملتقى يساهم في اكتشاف المواهب والقدرات في التطبيقات والممارسات العلمية؛ مشيرًا إلى أن الأسرة لها دور كبير في حث أبنائها وبناتها على المشاركة واستثمار الإجازة في تعزيز قدرات الطلبة، وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلم العلوم في التقنية والهندسة والرياضيات؛ لإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.